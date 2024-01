La pioggia di diamanti su Urano e Nettuno rivela sorprese cosmiche

MeteoWeb

I diamanti, da sempre considerati preziosi sulla Terra, potrebbero riservare una sorpresa ancora più straordinaria su pianeti giganti di ghiaccio come Urano e Nettuno. Recentemente, esperimenti condotti in laboratorio hanno rivelato che la pioggia di diamanti su questi lontani mondi avviene a temperature e pressioni più basse di quanto si pensasse inizialmente, suggerendo che questa fenomenale precipitazione potrebbe essere più comune di quanto si immagini non solo nel nostro sistema solare, ma anche in altri angoli dell’universo.

Il processo di formazione

Nonostante la difficoltà di esplorare le profonde zone dell’atmosfera dove si originano i diamanti, i ricercatori hanno ricreato queste condizioni in laboratorio utilizzando incudini di diamante e un film di polistirene. Sottoponendo il campione a pressioni incredibili e irradiandolo con raggi X ad alta energia, il team ha osservato la formazione scintillante dei diamanti a temperature superiori ai 2.200 gradi Celsius. Ciò ha permesso loro di studiare anche come i composti di carbonio reagiscono in presenza di ossigeno, aprendo nuove prospettive nella comprensione di questo fenomeno.

I Pianeti giganti di ghiaccio

La “pioggia di diamanti” non è soltanto uno spettacolo celestiale; essa potrebbe svolgere un ruolo chiave nella dinamica dei pianeti ghiacciati. Urano e Nettuno presentano campi magnetici asimmetrici, diversi da quelli terrestri, e si ritiene che siano generati da strati conduttivi profondi all’interno di questi pianeti. La presenza di diamanti che scendono attraverso questi strati potrebbe agitare i campi magnetici, creando correnti e influenzando le proprietà intrinseche di questi pianeti.

La ricerca suggerisce che la pioggia di diamanti fornisce una fonte interna di riscaldamento e trasporta il carbonio più in profondità nel pianeta, potenzialmente alterando le sue proprietà e composizioni. Questo fenomeno potrebbe innescare movimenti all’interno dei ghiacci conduttivi presenti su Urano e Nettuno, influenzando la generazione dei loro campi magnetici in modi finora sconosciuti.

Prospettive future

Uno degli aspetti più intriganti di questa scoperta è la sua rilevanza oltre il nostro sistema solare. La comprensione dei processi che avvengono su Urano e Nettuno potrebbe aprire nuove vie per esplorare e comprendere esopianeti al di là della nostra galassia. I mondi più piccoli, simili ai mini-Nettuno, potrebbero ospitare diamanti nelle loro profondità, sottolineando l’importanza di studiare questi fenomeni celesti per ampliare la nostra conoscenza dell’universo.