Spazio, procedono regolarmente i preparativi per il lancio della storica missione Cert-1

Procedono regolarmente a Cape Canaveral i preparativi per il lancio della prima missione privata, chiamata Cert-1, che intende portare un veicolo sul suolo lunare, il lander Peregrine dell’azienda Astrobotic. Lo indica, in un post su X, il sito Spaceflightnow. A bordo del lander ci sono esperimenti della Nasa e dei sette Paesi che partecipano alla missione. E’ di un’azienda privata, la United Launch Alliance, anche il razzo Vulcan . Nella piattaforma 41 della Space Force Station di Cape Canaveral, la base del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, si continua a lavorare in vista del lancio, previsto alle 8:18 italiane di domani, lunedì 8 gennaio, con una finestra di 45 minuti. Vale a dire che sarà possibile lanciare fino alle 9:03.

Nel caso di un eventuale rinvio, sono state predisposte tre possibilità di lanciare nei giorni successivi: il 9 gennaio alle 18,15 italiane con una finestra di 9 minuti, il 10 gennaio alle 18,12 con la finestra di un minuto e l’11 gennaio alle 18,14 con una finestra di 3 minuti.