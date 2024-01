Previsioni Meteo, l’inverno come Bitcoin: spiccata volatilità, scenari indecifrabili

MeteoWeb

La situazione meteo come l’andamento di Bitcoin: in questo momento siamo nel caos totale! E così i meteorologi si trovano come gli analisti di finanza, a dover fare i conti con la necessità di mantenere il sangue freddo a fronte degli eventi. Il quadro è molto confuso e l’evoluzione della stagione invernale è appesa ad un filo: oggi si conclude l’ondata di maltempo che ha caratterizzato gli ultimi giorni con forti piogge al Sud e soprattutto nella Sicilia orientale, nel weekend avremo ampie schiarite ma un clima freddo e tipicamente invernale. E poi?

Meglio essere consapevoli della totale confusione modellistica e ammettere l’incertezza, anziché avventurarsi in un vero e proprio terreno minato. Proprio come Bitcoin! E’ necessario parafrasare Socrate: “So di non sapere“. Un meteorologo e un consulente finanziario non possono fare altro in questi giorni di fronte a chi gli chiede cosa succederà, tanto sotto il profilo meteorologico quanto rispetto alla tendenza della criptovaluta che ieri ha scritto la storia con l’approvazione degli Etf Spot che l’hanno proiettata nell’élite della grande finanza mondiale e tradizionale. Cosa succederà adesso? Il prezzo è molto volatile: probabile un ritracciamento per le vendite dei tanti che hanno maturato importanti profitti proprio per i rumors dell’approvazione di questi Etf negli ultimi mesi, ma questi si scontreranno con gli acquirenti sempre più numerosi grazie alle pubblicità dei colossi della finanza americana e al contesto che vede l’attesissimo halving ad aprile e quindi le prospettive di una grande crescita di prezzo nel medio termine, in modo particolare nel secondo semestre dell’anno e poi ancora di più il prossimo anno.

In meteorologia non possiamo spingerci così avanti neanche con il massimo azzardo: la situazione previsionale è ancor più complessa rispetto a quella finanziaria e oggi non riusciamo a decifrare bene cosa succederà neanche la prossima settimana. Certamente adesso vivremo una fase di transizione: almeno nei prossimi 4-5 giorni non avremo eventi meteo particolarmente rilevanti sull’Italia, se non un freddo tipicamente invernale (finalmente) in pianura Padana con fenomeni di nebbie e foschie che determineranno la galaverna e localmente anche la neve chimica e temperature che nel weekend si manterranno decisamente basse anche al Sud e nelle Regioni Adriatiche, per poi aumentare gradualmente tra domenica 14 e l’inizio della prossima settimana.

Le Previsioni Meteo per la prossima settimana: temperature sulle montagne russe, prima caldo anomalo poi una grande irruzione di gelo e neve ancora tutta da decifrare

Dopo il sole di sabato, da domenica tornerà ad aumentare la nuvolosità in tutto il Paese ma non avremo precipitazioni degne di nota se non pioviggini sparse in modo particolare sulle Regioni tirreniche. La situazione meteo dovrebbe cambiare in modo significativo dalla seconda metà della prossima settimana, a partire dal 18–19 gennaio forse con una prospettiva di una vera ondata di gelo e neve dopo il 21-22 gennaio (sarebbe la prima della stagione), preceduta nei giorni immediatamente precedenti da un richiamo caldo prefrontale che consentirà alle temperature di andare sulle montagne russe, dapprima oltre i +20°C e poi addirittura sottozero. Ma è uno scenario, appunto, molto volatile e dovremo attendere ancora qualche giorno prima di poter sciogliere la prognosi meteorologica sul prosieguo dell’inverno (che è ancora lungo e promettente in termini di freddo e neve).

