Previsioni Meteo, niente da fare per l’inverno: il freddo resta un miraggio

Il freddo è destinato a rimanere un miraggio ancora a lungo per l’Italia in quest’inverno, anche nel corso del mese di Gennaio: lo scenario polare che sta attanagliando la Penisola Scandinava non si estenderà a basse latitudini nel Vecchio Continente, anzi, retrocederà verso l’entroterra russo-siberiano. Il Mediterraneo continuerà ad essere esposto a perturbazioni che arriveranno dall’oceano Atlantico, con consuete risalite calde nord-africane nella fase prefrontale e veloci spifferi più freschi dopo il transito del ciclone, che sarà comunque incapace di pescare aria fredda per la sua assenza in tutto il comparto europeo.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli sono abbastanza sconfortanti per gli amanti dell’inverno, del freddo e della neve: rispetto a dicembre le anomalie termiche saranno più contenute, farà un po’ più fresco e saremo più vicini alla media, ma comunque ben al di sopra rispetto alla norma. Non ci saranno ondate di freddo nè nevicate in territori che non siano di montagna, o nella migliore delle ipotesi in alta collina. Tutto questo almeno per i prossimi 10-12 giorni, forse anche qualcosina di più.

Questa tendenza ovviamente non significa che l’inverno sia finito o compromesso: negli ultimi anni è capitato spesso e volentieri che il freddo latitasse fino a fine Gennaio, o addirittura fino a Febbraio, per poi scatenarsi nella seconda fase della stagione (Febbraio-Marzo) o addirittura prolungarsi in primavera (Aprile-Maggio) come accaduto l’anno scorso.

L’inverno è ancora molto lungo…

