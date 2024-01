Previsioni Meteo Lombardia: domani neve a bassa quota

MeteoWeb

“Oggi, giovedì, flusso occidentale con debole instabilità sulle Alpi di confine, nuvolosità variabile con tempo stabile altrove. Venerdì flusso occidentale ciclonico con nuvolosità variabile e deboli precipitazioni localizzate, nevose a bassa quota: parziale interazione orografica sul Nordovest fino al mattino, seguita da brusco ingresso di aria fredda da est dal pomeriggio“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Sabato e domenica circolazione settentrionale a curvatura anticiclonica: tempo soleggiato ma molto freddo al mattino. Lunedì situazione simile ma con nuvolosità medio-alta diffusa e rialzo dello zero termico. Martedì transito di una perturbazione sull’Europa Centrale con flusso nordoccidentale sul Nord Italia: stau sul versante nordalpino, parziale interazione orografica su quello lombardo“.

Domani neve a bassa quota

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta: “Fino al primo mattino irregolarmente nuvoloso con nubi basse e foschie sulla pianura, variabile su Alpi e Prealpi con addensamenti sul confine, schiarite sul Nordovest; nel corso della mattinata irregolare aumento della copertura a partire da est; in serata schiarite sulla pianura centro-orientale e sulle Alpi

Precipitazioni: nella notte e primo mattino deboli nevicate isolate sulle Alpi di confine; in mattinata occasionali precipitazioni sui rilievi orientali; nel pomeriggio, deboli sparse su pianura e Prealpi, in spostamento da est verso ovest ed in esaurimento entro sera. Neve oltre 800-1200 metri fino al mattino, dal primo pomeriggio oltre 400-700 metri, poi anche a quote inferiori, in presenza di rovesci; in pianura possibile neve mista a pioggia, senza accumuli significativi al suolo.

Temperature: minime in lieve calo, massime in moderato calo. Brusco calo termico nel corso del pomeriggio a partire da est. In pianura minime tra -1 e 3 °C, massime intorno a 5 °C, localmente superiori per effetti di foehn sui settori occidentali.

Zero termico: nella notte e fino al primo mattino tra 1400 e 2000 metri, poi in abbassamento a 1000 metri in mattinata, a 600 nel pomeriggio.

Venti: fino al mattino sul Nordovest e parte della pianura occidentale moderati settentrionali con rinforzi a carattere di foehn, altrove deboli variabili; poi da moderati a temporaneamente forti da est in pianura ed Appennino, di direzione variabile nelle valli alpine.

Altri fenomeni: effetti di foehn su Nordovest ed alta pianura occidentale fino al mattino“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: