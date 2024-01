Previsioni Meteo Lombardia: domani pioggia e neve, possibile gelicidio

MeteoWeb

“Oggi, martedì, correnti nordoccidentali in quota, con tempo stabile ma afflusso di aria fredda. Domani e fino al mattino di giovedì transito di una debole perturbazione atlantica con nuvolosità diffusa, precipitazioni da deboli a moderate: limite delle nevicate inizialmente a circa 400 metri ma poi in rapida salita a 1400-1800 metri; giovedì pomeriggio stabile con schiarite e formazione di nebbie verso sera“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Venerdì flusso occidentale ciclonico con nuvolosità variabile: parziale interazione orografica al mattino, seguita da brusco ingresso di aria fredda da est dal pomeriggio. Sabato e domenica circolazione settentrionale a curvatura anticiclonica: tempo soleggiato ma molto freddo al mattino”.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta: “Dal mattino deboli sparse, tra metà pomeriggio e la sera tendenti a diffuse deboli o localmente moderate, maggiormente interessati i settori alpini e prealpini centro-orientali; gli accumuli più scarsi sono previsti su Varesotto, Lario Occidentale e basso Mantovano. Limite delle nevicate inizialmente a circa 400-600 metri, al mattino temporaneamente a quote inferiori su fascia pedemontana prealpina e pianura occidentale, con neve bagnata o neve mista a pioggia, senza accumuli significativi al suolo; poi in aumento fino a 600-1000 sul Nordovest, fino a 1300-1600 sui rilievi centro-orientali; in Appennino passaggio a pioggia a tutte le quote rapidamente nel corso della mattinata.

Temperature: minime stazionarie o in aumento, massime in calo. In pianura minime intorno a 0 °C, massime intorno a 4 °C.

Zero termico: su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana: inizialmente tra 600 e 1000 metri circa, in risalita nel corso della giornata fino a portarsi dal pomeriggio tra 1400 e 1800 metri circa. Altrove tra 2000 e 2300 metri circa.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna da deboli a moderati da ovest-sudovest.

Altri fenomeni: possibile gelicidio fino al primo mattino sull’Appennino oltre i 500-800 metri“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: