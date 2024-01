Previsioni Meteo Lombardia: foschie e nebbie in pianura

MeteoWeb

“Tra oggi, martedì, e domani, mercoledì correnti in quota tendenti a disporsi da ovest per il cedimento di un promontorio di alta pressione attualmente centrato sul bacino del Mediterraneo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Giovedì intenso flusso in quota da nord, in concomitanza all’espansione di una nuova vasta area di alta pressione atlantica, che interesserà la regione fino ad almeno la fine della settimana. Per tutto il periodo giornate per lo più stabili, poco nuvolose o velate, con foschie e nebbie in pianura. Ventoso giovedì in montagna“.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo “poco nuvoloso o velato, con foschie e locali banchi di nebbia fino al primo mattino, più probabili su pianura orientale.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime tra -4 e 0°C, massime tra 8 e 12°C.

Zero termico: attorno a 2700 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, dal pomeriggio tendenti a disporsi da ovest; in montagna deboli settentrionali“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.