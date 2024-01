Previsioni Meteo Lombardia: in arrivo neve a bassa quota

MeteoWeb

“Da oggi, mercoledì, fino al mattino di giovedì, transito di una debole perturbazione atlantica con nuvolosità diffusa e precipitazioni da deboli a moderate: limite delle nevicate inizialmente a quote collinari ma poi in rapida salita a 1400-1800 metri; giovedì pomeriggio stabile con schiarite e formazione di nebbie verso sera“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Venerdì flusso occidentale ciclonico con nuvolosità variabile e deboli precipitazioni, nevose a bassa quota: parziale interazione orografica fino al mattino, seguita da brusco ingresso di aria fredda da est dal pomeriggio. Sabato e domenica circolazione settentrionale a curvatura anticiclonica: tempo soleggiato ma molto freddo al mattino. Lunedì situazione simile ma con nuvolosità medio-alta diffusa e rialzo dello zero termico“.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta: “Fino al primo mattino cielo coperto, quindi nuvolosità in parziale attenuazione con schiarite sulle Alpi. Dal pomeriggio nuvolosità irregolare a media quota, salvo addensamenti per nubi basse sulla pianura.

Precipitazioni: nella notte deboli sparse, più probabili sui settori centro-orientali. Dal mattino in esaurimento a partire da ovest, nel tardo pomeriggio-sera deboli ed isolate sui settori alpini. Limite neve a 1400-1800 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve o moderato aumento. In pianura minime tra -1 e 3 °C, massime tra 7 e 10 °C.

Zero termico: tra 1900 e 2300 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali; in montagna deboli o moderati inizialmente da ovest sudovest, quindi in rotazione da ovest nordovest.

Altri fenomeni: in serata formazione di nebbie sulla pianura orientale“.

