Previsioni Meteo Lombardia: nubi e debole instabilità fino a domani

“Fino a domani una circolazione ciclonica sull’Europa centro-occidentale determina tempo per lo più nuvoloso sulla regione con debole instabilità. Da giovedì tendenza a correnti settentrionali in quota, con tendenza a giornate più stabili e gradualmente più soleggiate“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani tra notte e mattina nuvoloso o molto nuvoloso; dal pomeriggio nuvolosità in parziale attenuazione con irregolari schiarite.

Precipitazioni: tra notte e prima mattina deboli o molto deboli sparse su Alpi, Prealpi e alte pianure. Quindi assenti o isolate deboli. Limite neve attorno a 500 metri circa.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra -2 e 2°C, massime tra 4 e 7°C.

Zero termico: intorno a 600 metri circa.

Venti: in pianura deboli orientali; in montagna: Appennino moderati o localmente forti da est, su Alpi e Prealpi deboli meridionali, tendenti dal pomeriggio a ruotare da est.

