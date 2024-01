Previsioni Meteo Lombardia: giovedì rinforzo del vento da Nord in quota

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico in progressiva erosione porta in Lombardia tempo ancora stabile, prevalentemente sereno o poco nuvoloso sui rilievi e l’alta pianura, nebbioso sulla bassa“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Giovedì un fronte si addossa all’arco Alpino nel suo passaggio verso i Balcani e determina un rinforzo del vento da Nord in quota e, meno marcato, nelle valli, con addensamenti e debole nevischio sulle Retiche di confine. Da venerdì l’espansione di una nuova struttura di alta pressione riporterà tempo stabile anche in montagna“.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta: “Sereno o poco nuvoloso sui rilievi, in pianura nuvoloso per nubi a bassa quota e nebbia in sollevamento, con schiarite al pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: senza variazioni rilevanti. In pianura minime tra -2°C e 0°C, massime tra 7°C e 10°C.

Zero termico: in abbassamento, attorno a 2700 metri.

Venti: ovunque deboli, prevalentemente dai quadranti occidentali.

Altri fenomeni: nebbia e foschia in pianura nelle ore fredde, in dissoluzione lenta nella mattinata”.

