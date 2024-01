Previsioni Meteo Lombardia: temperature in aumento

MeteoWeb

“La Penisola italiana è interessata da un flusso in quota in prevalenza da nord nordovest, associato al bordo orientale di un’ampia area anticiclonica atlantica, che delimita il transito sul centro-nord Europa di strutture depressionarie“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Per tutto il periodo tempo stabile, poco nuvoloso, con graduale parziale formazione di nebbie e foschie nelle ore più fredde sulle Pianure. Fino a venerdì ventoso sui settori retici. Temperature massime sopra la norma del periodo“.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta: “Cielo prevalentemente velato o nuvoloso per nubi a media-alta quota.

Precipitazioni: assenti, salvo possibile nevischio su Retiche di confine oltre 1400-1500 metri di quota.

Temperature: minime e massime in aumento. In pianura minime tra -2 e 0°C, massime tra a 10-14°C.

Zero termico: su Alpi e Prealpi variabile tra i 2300 e 2800 metri circa, su Pianura e Appennino variabile tra 3000 e 3600 metri circa.

Venti: in pianura deboli prevalentemente occidentali; in montagna da ovest nordovest: sotto i 1500 metri deboli con rinforzi a tratti, a quote più elevate moderati o forti“.

