Previsioni Meteo Marche: l’Epifania porta la pioggia, neve oltre 1200 metri

Il maltempo accompagnerà l’arrivo dell’Epifania nelle Marche, dove è attesa pioggia su tutta la regione per la giornata di domani, sabato 6 gennaio. Le temperature, dopo un dicembre alquanto anomalo, saranno in sensibile diminuzione. Arriverà la neve sulle stazioni sciistiche di Frontignano e Bolognola, nel cuore dei Monti Sibillini. Tra domenica 7 e martedì 9 gennaio, sono previste precipitazioni nevose a partire dai 1.200 metri di quota. Da segnalare anche mari molto mossi.

