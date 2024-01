Previsioni Meteo Piemonte: arriva il foehn, balzo delle temperature

MeteoWeb

“Una saccatura in discesa dall’Islanda verso la Penisola Scandinava lambisce l’arco alpino con le sue propaggini più meridionali; questo porta a una intensificazione della ventilazione in montagna con foehn esteso alle valli per i prossimi giorni“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Oggi al vento si accompagneranno deboli precipitazioni sulle Alpi, con quota neve in calo sui 1300 m a nord e 1600-1700 m altrove, e deboli piogge sono inoltre previste in Appennino. Domani mattina qualche raffica moderata potrà essere misurata a quote collinari e sulle prime pianure adiacenti ai rilievi. Sulle pianure ancora qualche nube oggi e poi cieli sereni o velati; qualche addensamento in più in montagna. Le temperature minime sono attese ancora diffusamente sotto lo zero solo per la mattinata di domani, mentre le massime subiranno un forte rialzo, spinte dall’ulteriore aumento dei valori barici e dagli effetti dei venti di caduta”.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è previsto al mattino sereno ovunque; poi transito di velature sul Piemonte meridionale, qualche nuvola sulla fascia pedemontana alpina e addensamenti via via più compatti sulle creste di confine occidentali e settentrionali. Precipitazioni sostanzialmente assenti, salvo deboli nevicate sparse sulle creste di confine nordoccidentali e settentrionali. Zero termico in iniziale lieve calo al mattino, poi in aumento fino ai 3300-3400 m a sud e 2800-2900 m a nord. Temperature

in aumento. Venti da nordovest in montagna; forti sulle Alpi, deboli o al più moderati in Appennino; deboli prevalentemente occidentali in pianura. Rinforzi per foehn, moderati o forti nelle vallate alpine occidentali e nordoccidentali e deboli con qualche raffica moderata sulle pianure adiacenti. Generale attenuazione dal pomeriggio alle quote più basse.

