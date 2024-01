Previsioni Meteo Piemonte: nevischio sulle pianure a Nord del Po

MeteoWeb

“Correnti umide orientali determinano per il pomeriggio odierno deboli precipitazioni sparse sui settori occidentali, nevose sugli 800-1000 m, via via più localizzate e limitate alle zone montane e pedemontane. Domani i flussi in quota si disporranno dai quadranti meridionali, con precipitazioni che interesseranno principalmente la fascia montana e pedemontana dal Cuneese al Biellese ed i primi tratti di pianura adiacenti, più estese nel corso del pomeriggio, fatta eccezione per il settore sudorientale che vedrà fenomeni sporadici o del tutto assenti, con una quota neve in calo fino ai 200-400 m in serata e possibile nevischio o pioggia mista a neve fino al primo mattino di mercoledì sulle pianure a Nord del Po. Migliora dal pomeriggio di mercoledì, con nevischio limitato alle valli occidentali e sudoccidentali. Stabile e soleggiato giovedì salvo nebbie mattutine in pianura, in successivo sollevamento“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte.

Domani cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso con parziali schiarite sul settore sudorientale della regione. Precipitazioni deboli sparse in mattinata su zone montane e pedemontane alpine e fino ai primi tratti di pianura adiacenti; nel corso del pomeriggio più diffuse, ad eccezione del settore sudorientale dove i fenomeni saranno sporadici o del tutto assenti. Quota neve in calo dai 500-700 m del mattino fino ai 200-400 m in serata. Zero termico in calo fino ai 500-700 m. Temperature in diminuzione. Venti deboli o localmente moderati, da sudest sui settori alpini e da est-nordest altrove, con rinforzi sul basso Piemonte.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: