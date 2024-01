Previsioni Meteo Piemonte: quota neve in calo nel Cuneese

MeteoWeb

“Oggi il transito di una saccatura atlantica sul nord Italia determina precipitazioni deboli sparse sul Piemonte, moderate tra Alpi Cozie e Marittime e quota neve sui 700 m in calo in serata sul Cuneese fino a 400-600 m“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Da domani le condizioni sono previste in graduale miglioramento, con nevicate deboli e venti sostenuti sui settori alpini e rinforzi di foehn nelle vallate adiacenti, più intensi venerdì in Valle Ossola e sulla zona dei laghi. Sabato condizioni stabili e cielo sereno su tutta la regione e temperature in calo per aria fredda in ingresso da nordest“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte sono previsti addensamenti compatti e persistenti sui rilievi alpini, altrove cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, più soleggiato al pomeriggio. Nelle ore più fredde foschie e locali nebbie in pianura. Precipitazioni deboli diffuse sui rilievi alpini, localmente moderate sulle creste di confine tra Alpi Cozie e Pennine, in attenuazione nella sera. Zero termico in aumento fino 2100 m. Dalla sera valori in calo sulle Alpi Lepontine fino ai 1200-1500 m. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti forti da ovest-nordovest sulle Alpi Marittime e Cozie, sull’Appennino moderati da sudovest in rotazione in serata da nordovest; in pianura deboli variabili. Locali condizioni di foehn nelle vallate alpine, nel pomeriggio tra Alpi Cozie meridionali e Marittime, in serata tra Valsesia e Val d’Ossola.

