Previsioni Meteo Piemonte: da venerdì piogge diffuse e neve fino a quote collinari

“Grazie ad una temporanea rimonta anticiclonica, il tempo di oggi e domani sarà caratterizzato da cielo sereno e passaggio di velature, con rinforzo della ventilazione sui rilievi alpini e condizioni di foehn nelle vallate occidentali fino alle pianure adiacenti. Da venerdì si approfondirà una saccatura dalle Isole Britanniche verso il Portogallo, che progredirà verso la nostra regione portando precipitazioni diffuse e un generale calo dello zero termico, con neve sulle Alpi e, dal pomeriggio, fino a quote collinari sul Piemonte meridionale“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti sulle Alpi nordoccidentali di confine al primo mattino; nel corso del pomeriggio velature in transito e nubi basse in aumento sul settore sudorientale. Locali foschie e nebbie sull’Alessandrino nelle prime ore del giorno. Debole nevischio sulle creste alpine nordoccidentali di confine nelle ore prima dell’alba, quota neve sui 1200-1400 m. Zero termico in calo, a Nord fino ai 1700-1800 metri e a Sud fino a 2300 metri. Temperature in aumento. Venti occidentali, in montagna moderati con rinforzi forti per condizioni di foehn nelle vallate alpine adiacenti fino alla tarda mattinata, flussi in successiva attenuazione e rotazione da sudovest in tarda serata; in pianura deboli con rinforzi di foehn su Torinese, Astigiano e Alessandrino al mattino, rotazione da nordest nel pomeriggio.

