Previsioni Meteo Sardegna: Epifania con vento, pioggia e gelo

Epifania all’insegna di vento, pioggia e freddo in Sardegna: è quanto confermano gli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. “Sul Mediterraneo occidentale è arrivata una massa d’aria artica di estrazione marittima che sta innescando un deciso cambio della situazione climatica. Oggi ci ritroviamo una temporanea risalita di nubi che porteranno precipitazioni sparse nei settori occidentali e settentrionali dell’Isola con temperature ancora più alte rispetto alla media stagionale,” spiegano i meteorologi. Domani la situazione peggiorerà rapidamente, con un rinforzo sensibile del vento: “Nel corso della mattinata passerà a maestrale e rinforzerà in maniera importante con venti che soffieranno sulle coste tra i 50 e i 70 chilometri orari con punte di 100 chilometri sulle zone esposte“.

Previsto un abbassamento delle temperature di 4-5°C: si passerà da +17°C di massima ai +12/+13°C. “Pioverà nei settori occidentali e settentrionali con cumulati di circa 20 millimetri nella giornata di domani, mentre nei settori meridionali si raggiungeranno circa i 5-6 millimetri. Per fare un raffronto, in un anno cadono circa 600 millimetri di pioggia“. In montagna è prevista neve nella notte tra sabato 6 e domenica 7.

