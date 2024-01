Previsioni Meteo Trentino: crollo delle temperature, neve da mercoledì

MeteoWeb

Da domani temperature in calo in Trentino con una nuova perturbazione che porterà neve anche a bassa quota, a partire dai 500 metri. “Domani cielo molto soleggiato al mattino con nubi in aumento in serata, ma si avrà anche un netto calo delle temperature, con minime decisamente rigide come -13°C a Moena, -10°C a Cavalese, -9°C a Malè e -5°C anche nel capoluogo,” riporta MeteoTrentino. “Mercoledì il cielo che passerà da molto nuvoloso a coperto con precipitazioni diffuse, specie nella seconda parte della giornata e giovedì mattina. La neve è attesa a Vermiglio, Malè, Pinzolo, Tione, Storo, Lavarone, Valsugana, Fiera di Primiero e nelle valli di Fiemme e Fassa“.

