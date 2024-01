Previsioni Meteo Trentino: fino a mezzo metro di neve per l’Epifania

MeteoWeb

Tra venerdì 5 e sabato 6 gennaio, una perturbazione atlantica determinerà precipitazioni diffuse e abbondanti in Trentino. Lo comunica la Provincia di Trento in una nota. Il mattino di venerdì 5 gennaio sono previste, da ovest, deboli precipitazioni sparse, nevose oltre i 1000-1300 metri circa, che si intensificheranno dal pomeriggio e soprattutto in serata, nella notte e il mattino di sabato 6 gennaio, quando le precipitazioni saranno diffuse e persistenti. La quota neve attesa sarà oltre 1200-1500 metri circa a sud e nelle valli più ampie, mentre nelle valli più strette e meno ventilate neve, o neve mista a pioggia, potrà interessare anche i fondovalle sotto i 1000 metri.

Entro il pomeriggio di sabato 6 gennaio, oltre i 1500 metri potrebbe cadere più di mezzo metro di neve fresca.

Dal pomeriggio di sabato 6 gennaio, le previsioni meteo indicano precipitazioni in attenuazione in Trentino, fino a cessare, con l’afflusso di aria via via più fredda e asciutta che determinerà un calo della quota neve anche nelle valli più ampie. Dal pomeriggio-sera di sabato, fino alla giornata di domenica 7 gennaio, tenderanno ad intensificarsi i venti da nord, con forti raffiche di Foehn in valle e possibili bufere di neve in montagna. Da lunedì 8 gennaio sono previste temperature inferiori alla media.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: