Previsioni Meteo Trentino: vento freddo e neve in arrivo, “attenzione al gelicidio”

Mentre proseguono le operazioni di pulizia e trattamento invernale delle strade dopo la nevicata di ieri, il Trentino si prepara ad accogliere il nuovo arrivo dei fiocchi bianchi, a partire dalla prossima notte. Il Servizio gestione strade riferisce che la precipitazione non ha creato nel complesso particolari disagi nella rete viaria. Si ricorda che è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose. L’Amministrazione provinciale raccomanda di “moderare la velocità e guidare con particolare attenzione per fenomeni di gelicidio e per la presenza in carreggiata dei mezzi per lo sgombero neve e per i trattamenti antighiaccio“. Intanto, MeteoTrentino prevede l’arrivo di una perturbazione atlantica che, a cominciare da Ovest, interesserà il territorio provinciale. Parallelamente “si intensificheranno venti settentrionali a carattere di shallow foehn via via più freddo ed intenso in molte valli. A partire dalla notte e fino al mattino di venerdì, sono probabili nevicate deboli o al più moderate (anche a carattere di bufera) con accumuli di 5 – 15 cm oltre i 1.000 metri ma qualche centimetro di neve potrà accumularsi anche a quote inferiori soprattutto nelle valli riparate dal vento e in Valsugana“. Il freddo e secco vento di foehn “permetterà ai fiocchi di neve di scendere senza fondere anche a quote con temperature positive ma con eventuali accumuli molto scarsi. Le raffiche di shallow foehn potranno localmente superare i 60 chilometri orari soprattutto al pomeriggio e nelle valli orientate nord-sud. Tra questa sera e la sera di venerdì le temperature subiranno un calo di 15 – 20°C in montagna, mentre a quote basse il calo termico sarà inizialmente mitigato dall’effetto foehn“.

