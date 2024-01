Previsioni Meteo Umbria: attesa la neve sulla dorsale appenninica

MeteoWeb

Nella notte in arrivo si prevede l’arrivo di aria fredda sull’Umbria, che porterà con sé neve sulla dorsale appenninica, estendendosi fino a quote collinari. Tuttavia, secondo le previsioni del Centro funzionale della Protezione Civile regionale, tali fenomeni dovrebbero attenuarsi già nella mattinata di sabato 20 gennaio. Non sono previste piogge rilevanti nel resto dell’Umbria, ma si prevede una significativa diminuzione delle temperature, con una riduzione anche di 10°C, riportando così i valori termici vicino alle medie stagionali. A parte il transito di una perturbazione che renderà il cielo nuvoloso nelle prossime 24 ore, l’Umbria tornerà a godere di giornate soleggiate e, nelle ore centrali del giorno tra domenica e martedì, si assisterà a un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, queste non raggiungeranno i picchi registrati nei giorni precedenti, quando il termometro si è stabilizzato tra i +15°C e i +19°C in ogni parte della regione, ad eccezione delle località montane dove le massime hanno toccato i +5°C, e le minime non sono mai scese sotto lo zero.

