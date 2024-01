Previsioni Meteo Veneto: aumentano le temperature in quota, nebbie e foschia in pianura

MeteoWeb

Un vasto e robusto promontorio di alta pressione si espande dal Mediterraneo occidentale verso l’Europa centrale, determinando almeno fino a fine mese un blocco all’ingresso di perturbazioni atlantiche, garantendo quindi tempo stabile anche in Veneto. Da domenica, l’aumento delle temperature in quota, con valori che saranno ben superiori alla media del periodo, rinforzerà ulteriormente le condizioni di inversione termica, con conseguente formazione e persistenza di foschie e nebbie in pianura e in qualche fondovalle prealpino. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 27

Permangono condizioni di tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno su zone pedemontane e settentrionali della pianura; foschie e nebbie sui settori centro-meridionali e costieri, solo in parziale dissolvimento. Dopo il tramonto probabile nuova formazione e intensificazioni di nebbie, specie sui settori centro-meridionali della pianura. Temperature massime senza notevoli variazioni o localmente in diminuzione sulle zone interessate da nebbie persistenti e sulle zone montane. Venti in pianura deboli dai quadranti orientali, in quota venti tesi, a tratti forti in alta quota, dai quadranti settentrionali, in attenuazione in serata; probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle.

Domenica 28

Cielo: Iniziali foschie e nebbie sulla pianura centro-meridionale e sulla costa, in progressivo diradamento nel corso della mattinata, solo localmente potranno risultare persistenti. Altrove in prevalenza soleggiato, ingresso di velature verso fine giornata sui settori occidentali. Dopo il tramonto probabili nuove foschie e nebbie, specie sui settori centro-meridionali della pianura e sulla costa.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza variazioni di rilievo, localmente in lieve diminuzione sulla pianura interna e nelle valli; massime in aumento in quota, con valori superiori alla media del periodo, stazionarie o in locale variazione in pianura.

Venti: In pianura deboli occidentali. In quota in prevalenza dai quadranti settentrionali deboli/moderati.

Mare: Calmo.

Lunedì 29

Cielo: Tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature, faranno eccezione le zone centro-meridionali della pianura e costiere, interessate da foschie e nebbie, anche persistenti; possibili riduzioni della visibilità anche nei fondovalle prealpini nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento sulle zone montane, anche marcato in alta quota, specie nei valori massimi, che risulteranno molto miti per il periodo. In pianura temperature minime senza notevoli variazioni, massime in lieve calo nelle zone interessate da nebbie persistenti, altrove stazionarie.

Venti: In pianura in prevalenza deboli occidentali. In quota fino al primo mattino deboli settentrionali, poi deboli variabili.

Mare: Calmo.

Martedì 30

In prevalenza sereno o poco nuvoloso per presenza di velature. Nelle ore più fredde foschie e nebbie in pianura, localmente persistenti o solo in parziale dissolvimento durante le ore centrali; probabili riduzioni della visibilità anche nei fondovalle prealpini nelle ore più fredde. Temperature senza notevoli variazioni.

Mercoledì 31

Sereno o al più poco nuvoloso, per passaggi di sottili velature nella prima parte della giornata. Nelle ore più fredde foschie e nebbie in pianura, localmente persistenti o solo in parziale dissolvimento durante le ore centrali; probabili riduzioni della visibilità anche nei fondovalle prealpini nelle ore più fredde. Temperature senza notevoli variazioni salvo lieve aumento dei valori massimi in quota, con valori particolarmente miti per il periodo. Venti in pianura deboli da ovest, in quota deboli dai quadranti occidentali.

