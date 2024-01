Previsioni Meteo Veneto: lieve cedimento della pressione tra venerdì e sabato

MeteoWeb

“Un vasto e robusto promontorio di alta pressione si espande sul Mediterraneo occidentale, determinando almeno fino all’inizio della prossima settimana un blocco all’ingresso di perturbazioni atlantiche, garantendo quindi tempo stabile“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. “Un lieve cedimento della pressione è previsto tra venerdì sera e sabato sul margine nord-orientale del promontorio, per il passaggio di una saccatura sull’Europa nord-orientale, ma con scarsi effetti sul Veneto, se non passaggi di nubi medio-alte. Tra domenica e lunedì ulteriore rinforzo ed espansione del vasto campo anticiclonico sull’Europa centrale, associato a marcata anomalia termica in quota“.

Oggi tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo iniziali residui tratti di nuvolosità medio-alta sui settori montani e settentrionali della pianura, in diradamento nel corso della giornata. Dopo il tramonto probabili nuove riduzioni della visibilità in pianura. Temperature massime senza notevoli variazioni o localmente in aumento. Venti in quota da nord-ovest forti; nella valli moderati, con probabili raffiche di Foehn, specie sulle Dolomiti. In pianura venti deboli di direzione variabile.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani sulla zone montane e settentrionali della pianura sereno o al più poco nuvoloso al mattino, nel corso del pomeriggio parzialmente nuvoloso per ingresso di nuvolosità medio-alta. Altrove iniziali foschie e nebbie, in progressivo diradamento durante le ore centrali, solo localmente persistenti, lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso; dopo il tramonto nuove riduzioni della visibilità.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, con valori prossimi o di poco inferiori a zero anche in pianura. Massime in locale diminuzione in pianura in caso di nebbia persistente; per il resto stazionarie o in locale aumento.

Venti: In pianura inizialmente deboli variabili, poi deboli occidentali. In quota da nord-ovest da tesi a forti in serata, quando saranno possibili episodi di Foehn in qualche fondovalle dolomitico.

Mare: Calmo.

Sabato 27 permangono condizioni di tempo stabile, con cielo sereno su zone montane e pedemontane; in pianura iniziali foschie e nebbie anche estese, in lento dissolvimento nel corso della mattinata; nel corso del pomeriggio le schiarite saranno via via più ampie con cielo che diverrà sereno. Dopo il tramonto probabili locali nebbie sui settori meridionali della pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Sulle zone montane in generale contenuta diminuzione; in pianura senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura fino a parte della mattinata deboli di direzione variabile, poi ingresso di venti dai quadranti orientali in prevalenza deboli, a tratti moderati sulla costa. In quota in prevalenza da nord, da forti/tesi nella notte fino alle prime ore del mattino, in successiva e progressiva attenuazione.

Mare: Da calmo a poco mosso.

Domenica 28 in prevalenza soleggiato, ingresso di velature verso fine giornata. Durante le ore più fredde probabili foschie e nebbie, specie sui settori meridionali della pianura, localmente persistenti anche durante le ore centrali. Temperature minime senza variazioni di rilievo, localmente in diminuzione sulla pianura interna; massime in aumento in quota con valori superiori alla media del periodo, stazionarie o in locale diminuzione in pianura. Venti deboli occidentali sulla pianura, deboli/moderati dai quadranti settentrionali in quota.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, Lunedì 29 tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature, faranno eccezione le zone centro-meridionali della pianura e costiere interessate da foschie e nebbie anche persistenti; possibili riduzioni della visibilità anche nei fondovalle nelle ore più fredde. Temperature in aumento sulle zone montane, anche marcato, specie nei valori massimi che risulteranno molto miti per il periodo. In pianura temperature senza notevoli variazioni salvo calo dei valori massimi nelle zone interessate da nebbie persistenti.

