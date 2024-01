Previsioni Meteo Veneto: repentino calo termico

MeteoWeb

“Venerdì completa il suo passaggio sul Veneto una saccatura associata ad un’area di bassa pressione centrata sull’Europa settentrionale: per parte della giornata il tempo sarà perturbato, ma l’ingresso della Bora porterà rapidi rasserenamenti e un repentino calo termico. In seguito, la pressione in aumento renderà il tempo stabile ed in prevalenza soleggiato“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. “Lunedì sera potrebbe transitare rapidamente un impulso instabile: i fenomeni ad esso associati, che al momento sembrano esigui e poco probabili, saranno rivalutati nelle previsioni dei prossimi giorni“.

Oggi tempo variabile, con nuvolosità ancora consistente a inizio pomeriggio alternata a crescenti tratti di sereno a partire dalle zone montane. Probabili residue precipitazioni, anche a carattere di rovescio, in esaurimento entro fine giornata; limite della neve in abbassamento fino a 400-600 m. Temperature prevalentemente in calo, con minime raggiunte in serata. Venti in quota moderati/tesi da nord-est; in pianura nord-orientali da moderati/tesi sull’entroterra a tesi/forti in prossimità della costa, con possibili raffiche soprattutto durante il pomeriggio.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è previsto cielo sereno o poco nuvoloso, con aria tersa.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in diminuzione, con diffuse gelate notturne anche in pianura. Massime in calo in montagna, pressoché stazionarie in pianura.

Venti: In quota moderati/tesi da nord-est, a tratti forti a inizio giornata in alta quota; sul litorale, e fino al mattino anche sulla pianura limitrofa, nord-orientali moderati/tesi, temporaneamente forti sulla costa sud; altrove deboli variabili, in prevalenza settentrionali, con possibili rinforzi da nord nella prima parte della giornata nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Mare: Mosso, anche molto mosso verso sud a inizio giornata, con moto ondoso in attenuazione.

Domenica 21 cielo sereno o poco nuvoloso per velature, soprattutto nelle seconda metà della giornata.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In montagna in aumento. In pianura minime in rialzo sulle zone interne, in calo a sud-est, pressoché stazionarie altrove; massime senza notevoli variazioni o tendenti al rialzo.

Venti: In quota deboli o temporaneamente moderati da nord-ovest; nelle valli deboli variabili. In pianura deboli in prevalenza occidentali.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo a fine giornata.

Lunedì 22 cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, con maggiori addensamenti in serata quando non sono escluse locali precipitazioni. Temperature in aumento in montagna, in locale variazione in pianura, con minime ancora diffusamente inferiori a zero.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, Martedì 23 è atteso tempo stabile con cielo poco o al più parzialmente nuvoloso. Temperature in rialzo in pianura e nelle valli, in diminuzione in alta quota.

