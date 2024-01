Previsioni Meteo Veneto, tempo stabile fino al 16 gennaio: attenzione alle nebbie domani

MeteoWeb

Il Veneto si trova sul confine tra un’area anticiclonica a ovest e una ciclonica sull’Europa orientale, con un flusso nordoccidentale che prevale sulla regione fino a martedì 16 gennaio; fino ad allora, il tempo sarà perlopiù stabile con maggiore nuvolosità domenica, quando sarà probabile anche la formazione di nebbie in pianura. Mercoledì 17, l’ingresso da ovest di aria più umida e lievemente più mite porterà maggiore copertura nuvolosa e qualche modesta precipitazione. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 13

Cielo sereno e visibilità molto buona sui rilievi; dalla sera possibile formazione di nebbie sulla pianura centro-meridionale. Temperature diurne in contenuta diminuzione in pianura, in aumento in montagna.

Domenica 14

Cielo: In pianura cielo nuvoloso per varia nuvolosità stratiforme; probabili foschie/nebbie diffuse fino al mattino in pianura e localmente nelle valli; in montagna cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con transito di velature medio-alte.

Precipitazioni: Generalmente assenti; verso sera non escluse debolissime pioviggini lungo la costa e sulla pianura meridionale.

Temperature: Minime in lieve aumento, massime senza variazioni di rilievo in pianura e in diminuzione in montagna; valori minimi ancora generalmente sotto lo zero anche in pianura.

Venti: In quota nord-occidentali moderati/tesi. In pianura deboli variabili, salvo moderati rinforzi settentrionali a fine giornata lungo la costa e sulla pianura meridionale.

Mare: Calmo.

Lunedì 15

Cielo: Cielo in prevalenza sereno in montagna, poco o parzialmente nuvoloso in pianura, specie sulle zone meridionali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Valori minimi stabili o in lieve aumento e massimi in contenuto aumento, in pianura e nelle valli; sui rilievi temperature in contenuto calo.

Venti: In montagna moderati occidentali, poi in rotazione dal pomeriggio a tesi/forti da nordovest; in pianura in prevalenza deboli/moderati occidentali.

Mare: Poco mosso.

Martedì 16

In prevalenza sereno in montagna; in pianura sereno o al più poco nuvoloso per locale nuvolosità bassa specie sulle zone sud occidentali. Temperature stabili o in lieve calo in pianura, in diminuzione più sensibile in montagna.

Mercoledì 17

Cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche parziale schiarita nelle prime ore. Dalla mattinata probabili piogge deboli e abbastanza diffuse, che potranno interessare tutto il territorio, con qualche fiocco di neve a quote basse. Temperature in generale contenuto aumento, salvo le massime in calo in pianura.

