Previsioni Meteo Veneto, tempo stabile nei prossimi giorni, rischio nebbie in pianura

L’affermazione di un campo di alta pressione in espansione da ovest manterrà il tempo stabile e in prevalenza soleggiato in questi giorni in Veneto. Solo nel pomeriggio/sera di lunedì, si vedranno gli effetti del rapido passaggio di un fronte sul nord-est delle Alpi, con nuvolosità e qualche possibile modestissima precipitazione. In seguito ripresa dell’alta pressione con inversione termica notturna e probabile formazione di nebbie in pianura. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 21

Tempo stabile con cielo al più poco nuvoloso per modesta nuvolosità medio-alta. Temperature in rapido calo dalla sera con valori minimi ancora sotto zero su tutta la regione.

Lunedì 22

Cielo: Cielo poco nuvoloso al mattino per nubi medio-alte, con intensificazione della nuvolosità dalle ore pomeridiane.

Precipitazioni: In prevalenza assenti fino al pomeriggio; debolissime precipitazioni sparse in serata, con qualche fiocco di neve fino a quote molto basse; possibili occasionali fiocchi di neve o pioggia mista a neve anche in pianura, specie sulle zone centro-settentrionali.

Temperature: In montagna valori in generale aumento, soprattutto le minime; in pianura valori stabili o in lieve calo, con minime ancora diffusamente inferiori a zero.

Venti: In quota occidentali, inizialmente moderati, in intensificazione fino a tesi/forti nella seconda parte della giornata. In pianura deboli, o temporaneamente moderati, sudoccidentali fino alle ore centrali, poi in rotazione e in prevalenza settentrionali verso sera.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Martedì 23

Cielo: Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Valori in generale aumento in pianura e nelle valli, in diminuzione in alta quota; le minime saranno in aumento in pianura, ma ancora generalmente sotto lo zero salvo sulle zone sudorientali.

Venti: Rinforzo dei venti da nord-ovest in montagna, fino a tesi-forti in alta quota; specie nella prima parte della giornata. In pianura venti deboli, a tratti moderati, in prevalenza da ovest o nordovest.

Mare: Calmo o poco mosso.

Mercoledì 24

Cielo poco o parzialmente nuvoloso, con maggiore nuvolosità sui rilievi; fino al mattino possibile presenza di foschie o banchi di nebbia in pianura e in qualche valle. Temperature in aumento in montagna; in pianura minime stazionarie o in lieve calo, massime con contenute variazioni di carattere locale. Venti forti da nordovest in montagna, fino a molto forti a quote alte.

Giovedì 25

Tempo stabile e abbastanza soleggiato, specie in montagna, con transito di nuvolosità medio-alta in pianura. Fino al mattino probabile presenza di foschie/nebbie in pianura. Temperature in aumento in pianura, in calo in montagna, salvo le minime in aumento nelle valli.

