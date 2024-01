Previsioni Meteo, nel weekend la staffilata dell’inverno: forte maltempo e tanta neve

MeteoWeb

Stanno continuando ad aumentare le temperature in queste ore sull’Italia, specie al Centro/Sud. Nel pomeriggio odierno la colonnina di mercurio ha raggiunto +24°C a Palermo, +23°C a Siracusa, +22°C a Olbia e Pantelleria, +21°C a Catania, Pescara e Cagliari, +20°C a Termoli e Chieti, +19°C a Bari, Lecce, Trapani e Barletta. Domani, giovedì 18 gennaio, sarà ancora più caldo in tutto il Paese ma questa situazione si invertirà bruscamente a partire da dopodomani, venerdì 19, quando inizierà una veloce ma intensa ondata di freddo e maltempo.

Già nella mattinata di venerdì l’aria fredda inizierà ad irrompere sul Nord Italia tramite la porta della Bora, da Trieste: le temperature crolleranno rapidamente con venti impetuosi e nevicate che probabilmente giungeranno fin in pianura, anche alle porte di Trieste e poi nel pomeriggio su Veneto ed Emilia Romagna.

Sabato 20 gennaio sarà la giornata in cui l’aria fredda irromperà anche al Centro/Sud, riportando l’inverno in tutt’Italia con forte maltempo proprio al Centro/Sud dove avremo piogge, temporali e abbondanti nevicate su tutto l’Appennino fino a quote molto basse nel pomeriggio, addirittura fino ai 300/400 metri soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania, che saranno le Regioni più colpite dalle nevicate.

Domenica 21 tornerà a splendere il sole un po’ ovunque, seppur con qualche nube residua in Calabria al mattino, ancora con temperature fredde e tipicamente invernali. La situazione si stabilizzerà nuovamente da lunedì, con il ritorno dell’Anticiclone e un lungo periodo stabile e soleggiato nel corso della prossima settimana. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

