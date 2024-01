Maltempo, prima neve dell’anno in Molise: oltre 20cm a Capracotta e Campitello Matese | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È arrivata la prima neve dell’anno sulle montagne del Molise. Da diverse ore, nevicate abbondanti sono in corso al di sopra dei 900-1000 metri. Oltre 20cm di neve ammantano Capracotta (Isernia) e Campitello Matese (Campobasso), come si evince dalle foto della gallery scorrevole in alto. A Capracotta, raggiunta una temperatura minima di -1,6°C. Si registra qualche difficoltà sulle strade per arrivare in quota, dove sono entrati in azione i mezzi spartineve.

Le precipitazioni di queste ore fanno tirare un sospiro di sollievo agli operatori turistici delle località montane molisane dopo le vacanze natalizie trascorse senza neve. Subito praticabili i tracciati dedicati allo sci di fondo, mentre per quanto riguarda gli impianti di Campitello bisognerà attendere un manto nevoso di 40-50 centimetri per poterli attivare.

Molise, le bellissime immagini di Capracotta sotto la neve

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: