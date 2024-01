Spazio, problemi sul lander Peregrine: anomalia nel puntamento del sole

MeteoWeb

Problemi al lander Peregrine, lanciato questa mattina da Cape Canaveral e diretto alla Luna: un’anomalia ha impedito al veicolo di raggiungere un orientamento stabile del puntamento del sole. Lo rende noto l’azienda Astrobotic, che lo ha costruito. Dopo essersi separato con successo dal razzo Vulcan della United Launce Alliance, il lander Peregrine ha iniziato regolarmente a ricevere la telemetria dalla Deep Space Network della NASA e “tutti i sistemi avionici costruiti da Astrobotic, inclusa l’unità primaria di comando e gestione dati, nonché i controller termici, di propulsione e di potenza” sono “accesi e funzionanti come previsto”.

Quindi, “dopo aver attivato con successo i sistemi di propulsione, Peregrine è entrato in uno stato operativo sicuro“, rileva l’Astrobotic in un comunicato. “Sfortunatamente – scrive l’azienda – si è verificata un’anomalia che ha impedito ad Astrobotic di raggiungere un orientamento stabile del puntamento del sole. Il team sta rispondendo in tempo reale all’evolversi della situazione e fornirà aggiornamenti man mano che verranno ottenuti e analizzati ulteriori dati“.