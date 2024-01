Il Prof. Nebert: “la crisi climatica è una favola, la vita sulla Terra è basata sul carbonio”

MeteoWeb

“Negli ultimi 35 anni, il Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) delle Nazioni Unite ci ha avvertito che le emissioni derivanti dalla combustione di combustibili fossili, prevalentemente anidride carbonica (CO 2 ), stanno causando un pericoloso riscaldamento globale. Questo mito è accettato ciecamente”, scrive in un articolo pubblicato su “American Thinker” Daniel W. Nebert, Professore emerito di Interazioni gene-ambiente presso l’Università di Cincinnati. “Come scienziato, il mio scopo qui è quello di contribuire a smascherare questa favola”, afferma l’esperto all’inizio del suo articolo.

“La storia del riscaldamento globale non è una fantasia benigna”, sostiene Nebert. “Sta danneggiando seriamente le economie occidentali. Nel gennaio 2021, la Casa Bianca ha dichiarato in modo ridicolo che “il cambiamento climatico è la minaccia esistenziale più grave per l’umanità”. Da lì, l’America è passata dall’indipendenza energetica alla dipendenza energetica. Un’altra conseguenza è stata la comparsa di numerose aziende il cui obiettivo è “sequestrare la CO 2 ” così come “sequestrare il carbonio” dalla nostra atmosfera. Tuttavia, questa cosiddetta “soluzione” è scientificamente impossibile. La vita sulla Terra è basata sul carbonio! La CO 2 è cibo per le piante, non un inquinante!”, afferma l’esperto.

“Per decenni, intere generazioni hanno subito il lavaggio del cervello per credere a questa immaginaria “crisi climatica”, dall’asilo all’università, fino ai media mainstream e ai social media. Le prove che contraddicono l’apocalisse climatica sono vaste. Alcune provengono dall’analisi del ghiaccio della Groenlandia e dell’Antartide, in cui l’aria intrappolata a varie profondità rivela i livelli di CO 2 del clima passato. Le registrazioni proxy di sedimenti marini, polvere (dall’erosione, deposizione di sedimenti portati dal vento) e carote di ghiaccio forniscono una registrazione dei livelli del mare passati, del volume del ghiaccio, della temperatura dell’acqua di mare e delle temperature atmosferiche globali”, scrive Nebert.

I cicli di Milankovitch

“Dal suo lavoro fondamentale mentre era prigioniero di guerra durante la Prima Guerra Mondiale, il matematico serbo Milutin Milankovitch ha spiegato come il clima è influenzato dalle variazioni dell’orbita asimmetrica della Terra, dell’inclinazione assiale e dell’oscillazione rotazionale, ognuna delle quali attraversa cicli che durano fino a 120.000 anni. È ampiamente riconosciuto che periodi glaciali di circa 95.000 anni, intervallati da periodi interglaciali di circa 25.000 anni, corrispondono ai cicli di Milankovitch. Molteplici incursioni dei ghiacciai si sono verificate durante il Pleistocene, un’epoca durata da circa 2,6 milioni a 11.700 anni fa, quando finì l’ultimo periodo glaciale della Terra. Circa 24.000 anni fa, l’attuale Lago Erie era ricoperto di ghiaccio spesso 1,6km”, continua Nebert.

“All’interno di ciascun periodo interglaciale, ci sono stati periodi di riscaldamento, o “mini-estati”. Ad esempio, nell’attuale periodo interglaciale dell’Olocene, ci sono stati periodi più caldi noti come minoico (1500–1200 a.C.), romano (250 a.C.–400 d.C.) e medievale (900–1300 d.C.). Il nostro periodo di riscaldamento moderno è iniziato con il declino della Piccola Era Glaciale (1300–1850). La Mini-Estate di oggi è finora più fredda di tutte le precedenti Mini-Estate degli ultimi 8.500 anni”, prosegue l’esperto.

La CO 2 e i gas serra

​“In che modo la CO2 è stata incolpata del riscaldamento globale?”, si chiede Nebert. “Il fisico francese Joseph Fourier (1820) propose che l’energia proveniente dalla luce solare dovesse essere bilanciata dall’energia irradiata nello spazio. Il fisico irlandese John Tyndall (1850) eseguì esperimenti di laboratorio sui “gas serra”, compreso il vapore acqueo; propose che la CO 2 provocasse un effetto importante sulla temperatura. Tuttavia, è impossibile fare esperimenti appropriati, a meno che il tetto del tuo laboratorio non sia alto almeno 10km. Il chimico svedese Svante Arrhenius (1896) propose che “il riscaldamento è proporzionale al logaritmo della concentrazione di CO 2 ”. Il geochimico della Columbia University Wallace Broecker (1975) e il Professore aggiunto della Columbia University James Hansen (1981) hanno scritto articoli spesso citati sulla rivista Science, entrambi sopravvalutando i pericoli della CO 2 che causano un pericoloso riscaldamento globale, senza fornire prove scientifiche”, afferma l’esperto.

“La maggior parte dell’energia della Terra proviene dal Sole. L’assorbimento della luce solare fa vibrare più velocemente le molecole di oggetti o superfici, aumentandone la temperatura. Questa energia viene poi irradiata nuovamente dalla terra e dagli oceani sotto forma di radiazione infrarossa a onde lunghe (calore). Will Happer, fisico dell’Università di Princeton, definisce un gas serra come qualcosa che assorbe una quantità trascurabile di luce solare in entrata ma cattura una frazione sostanziale della radiazione termica mentre viene re-irradiata dalla superficie terrestre e dai gas serra atmosferici nello spazio. I gas di azoto, ossigeno e argon – che costituiscono rispettivamente il 78%, 21% e 0,93% dell’atmosfera – mostrano un assorbimento trascurabile della radiazione termica e quindi non sono gas serra. Importanti gas serra includono acqua (fino al 7% nei tropici umidi e solo l’1% nei climi freddi), CO 2 (0,042%, o 420 parti per milione [ppm] in volume), metano (0,00017%) e protossido di azoto. (0,0000334% o 334 ppm). Il vapore acqueo (nuvole) ha un effetto di riscaldamento sulla temperatura terrestre almeno cento volte maggiore rispetto a tutti gli altri gas serra messi insieme”, afferma Nebert.

“All’aumentare della CO 2 atmosferica, il suo effetto serra diminuisce: l’effetto di riscaldamento della CO 2 è di 1,5°C tra 0 e 20 ppm, 0,3°C tra 20 e 40 ppm e 0,15°C tra 40 e 60 ppm. Ogni raddoppio della CO 2 atmosferica rispetto ai livelli odierni riduce la radiazione verso lo spazio di solo l’1%. Per la maggior parte degli ultimi 800.000 anni, la CO 2 atmosferica della Terra è oscillata tra circa 180 ppm e 320 ppm; al di sotto di 150 ppm, le piante della Terra non potrebbero esistere e tutta la vita si estinguerebbe. I livelli globali di CO 2 atmosferica di oggi sono circa 420 ppm. Anche a questi livelli, le piante sono “parzialmente affamate di CO 2 ”. Infatti, le procedure standard per i coltivatori commerciali in serra includono l’aumento della CO 2 a 800–1200 ppm; questo migliora la crescita e la resa del raccolto del 20–50% circa. Come dimostrato dai satelliti a partire dal 1978, l’aumento della CO 2 atmosferica ha contribuito a “rinverdire” la Terra di oltre il 15%, migliorando sostanzialmente la produzione agricola”, scrive Nebert.

Il ruolo dell’uomo

​“Se la CO 2 atmosferica globale era di circa 280 ppm nel 1750, e oggi è di circa 420 ppm, qual è la fonte di questo aumento di 140 ppm? Gli scienziati stimano che le emissioni industriali associate all’uomo potrebbero aver contribuito per 135 ppm, con “cause naturali” che rappresentano i restanti 5 ppm. Nella storia della Terra, i livelli più alti di CO 2 atmosferica (6.000–9.000 ppm) si sono verificati circa 550–450 milioni di anni fa, determinando la fioritura della vita vegetale. I livelli di CO 2 nei sottomarini nucleari più vecchi funzionavano abitualmente a 7.000 ppm, mentre i sottomarini più nuovi mantengono la CO 2 nell’intervallo da 2.000 a 5.000 ppm. Nel frattempo, i dati delle carote di ghiaccio degli ultimi 800.000 anni non mostrano alcuna correlazione tra i cicli di riscaldamento o raffreddamento globale e i livelli di CO 2 atmosferica”, spiega Nebert.

“La CO 2 nei nostri polmoni raggiunge le 40.000-50.000 ppm, il che ci induce a fare il respiro successivo. Ogni essere umano espira circa 1kg di CO 2 al giorno, il che significa che gli 8 miliardi di persone sulla Terra producono quotidianamente 8 miliardi di kg di CO 2 . Ma gli esseri umani rappresentano solo 1/40 di tutta la vita che emette CO 2 sulla Terra. Moltiplicando 8 miliardi di kg per 40 si ottengono 320 miliardi di kg di CO 2 al giorno. Questo si avvicina alla CO 2 complessiva escreta dalla biomassa animale e fungina totale del pianeta. Si stima che le emissioni giornaliere dell’industria mondiale nel 2020 fossero pari a 16 milioni di tonnellate di CO 2 equivalenti. Ciò significa che l’intera biomassa animale e fungina emette più di 20 volte più CO 2 di tutte le emissioni industriali”, spiega Nebert.

“Può una persona lucida comprendere i fatti di cui sopra e creare comunque un’azienda con piani idioti per “sequestrare la CO 2 ” o “sequestrare il carbonio”? Scientificamente, “zero netto” e “impronta di carbonio” sono termini privi di significato. Non esiste una “crisi climatica””, sostiene Nebert, che cita una frase di Abraham Lincoln: “non credere a tutto quello che leggi su Internet”. “È un consiglio che il nostro sedicesimo Presidente avrebbe sicuramente offerto, se fosse vissuto abbastanza da vedere l’ascesa di questa quasi-religione sul riscaldamento globale”, conclude Nebert.

