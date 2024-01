Romania, neve forte a Bucarest: scenari da fiaba in città | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’eccezionale nevicata sta colpendo Bucarest, le Capitale della Romania nonché una delle città più grandi e importanti d’Europa con oltre 2 milioni di abitanti. La neve ha iniziato a cadere nella notte e si è intensificata in mattinata: la coltre bianca ha raggiunto gli attuali 15cm ma continua a cadere e, secondo le previsioni, dovrebbe avvicinarsi ai 20cm a fine evento.

Per Bucarest è una nevicata importante: a differenza di quanto si possa ritenere, la Capitale della Romania non ha un clima così freddo: è alla stessa latitudine di Rimini, quindi non è certo una città nordica, e non è lontana dalle rive del mar Nero (dista appena 200cm da Costanza), che ne influenza il clima.

La temperature in città al momento è ferma a -1°C in pieno giorno, con nevicata in corso. La neve ha reso fiabeschi gli scenari del centro di Bucarest con i suoi monumenti storici di bellezza straordinaria, anche se ovviamente sta provocando disagi alla circolazione. Il Prefetto ha mobilitato tutti i soccorritori per la pulizia delle strade e il controllo della viabilità, invitando i cittadini a non mettersi in viaggio e ad assumere le relative accortezze sia in auto che a piedi. L’Aeroporto internazionale di Otopeni ha avvisato che potrebbero esserci ritardi e disagi nei voli a causa della presenza della neve sulle piste.

Lo straordinario spettacolo della neve di questa mattina a Bucarest