Samsung sogna un mondo smart: dagli elettrodomestici al laptop a base di IA

L’Intelligenza Artificiale (IA) è diventata una forza trainante nella trasformazione del nostro mondo, e uno dei leader indiscussi in questo settore è Samsung. Durante la conferenza stampa tenutasi al CES 2024 a Las Vegas, l’azienda ha svelato la sua visione per un futuro in cui la tecnologia AI rende l’esperienza con i dispositivi connessi “più sicura, più inclusiva e più efficiente dal punto di vista energetico.”

Visual Display ed elettrodomestici con l’AI

Partendo dalle soluzioni Visual Display AI-enabled ed elettrodomestici, Samsung ha presentato il Neo QLED 8K QN900D, un vero e proprio gioiello tecnologico. Dotato del processore NQ8 AI Gen 3, questo dispositivo è capace di migliorare automaticamente i contenuti a bassa risoluzione, portando l’esperienza visiva a livelli sorprendenti fino a 8K. Il chip NQ8 AI Gen 3 non solo fa brillare le immagini in rapido movimento con il suo AI Motion Enhancer Pro, ma ottimizza anche l’esperienza di ascolto con l’Active Voice Amplifier Pro, analizzando la voce e i rumori di sottofondo.

Dalla cucina alla lavanderia

L’intelligenza artificiale è anche entrata nelle cucine grazie al frigorifero Bespoke AI Family Hub. Questo elettrodomestico da 4 porte non è solo uno spazio intelligente per conservare alimenti, ma, grazie alla funzione AI Vision Inside, riconosce fino a 33 diversi alimenti e suggerisce ricette basate su di essi. Un approccio che non solo migliora la vita quotidiana, ma contribuisce anche a un uso più responsabile degli alimenti, riducendo gli sprechi.

Da frigoriferi a piani a induzione, Samsung ha integrato l’IA in ogni angolo della casa. I piani a induzione Anyplace, dotati di un display da 7″, rendono la cucina un luogo interattivo, permettendo di visualizzare le ricette salvate su Samsung Food mentre si cucina. La lavasciuga Bespoke AI, con il suo display LCD da 7″ e l’AI Hub, offre un controllo intuitivo del bucato, adattandosi alle preferenze dell’utente con l’apprendimento automatico.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Bespoke Jet Bot Combo, anch’esso alimentato dall‘IA, migliora l’efficienza della pulizia. Con la tecnologia AI Object Recognition, riconosce oggetti e macchie, adattando le sue impostazioni di conseguenza. Un passo avanti nella gestione delle pulizie domestiche.

Galaxy Book4: l’IA nei Laptop

La serie Galaxy Book4 di Samsung si pone come una delle linee di laptop “più predisposte all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.” Grazie alla collaborazione con Microsoft Copilot, questi laptop diventano un’estensione intelligente degli smartphone Galaxy. Copilot è in grado di gestire messaggi, funzioni e informazioni dello smartphone direttamente dal laptop, offrendo un’esperienza utente fluida e integrata.

Intelligenza Spaziale e IoT: SmartThings in azione

La visione di Samsung per SmartThings è chiara: più dispositivi utilizzati, più intelligenti diventano. Utilizzando l’Intelligenza Spaziale, SmartThings crea mappe digitali con i sensori LiDAR su dispositivi connessi, permettendo agli utenti di controllare agevolmente tutti i loro dispositivi. Una nuova funzione che sarà lanciata da marzo offre una visualizzazione della mappa 3D su smartphone e TV Samsung, rendendo la gestione della casa più dettagliata e personalizzata.

L’assistente vocale Bixby ha anch’esso abbracciato l’IA, indirizzando automaticamente i comandi ai dispositivi più adatti in base alla comprensione della posizione e delle attività dell’utente.

Automotive del futuro

Nel settore automotive, Samsung ha annunciato una collaborazione con Hyundai Motor Group per portare la connettività SmartThings nelle auto. Questo permetterà agli utenti di controllare le funzioni dell’auto da remoto, da accendere il riscaldamento a distanza ad aprire e chiudere i finestrini.

La partnership con HARMAN è stata ulteriormente approfondita, introducendo nuove tecnologie come Ready Care. Questo utilizza il deep learning per monitorare il conducente, fornendo promemoria personalizzati e adattando le impostazioni degli airbag in base ai passeggeri.

Sicurezza e impegno per l’ambiente

In un mondo in cui dispositivi e case sono profondamente interconnessi, la sicurezza e la privacy sono di fondamentale importanza. Samsung affronta questa sfida con la tecnologia Samsung Knox Matrix, che fornisce crittografia end-to-end su molti dei suoi dispositivi Galaxy, monitorandoli reciprocamente per isolare minacce alla sicurezza.

Samsung ha ribadito il suo impegno per un uso responsabile dei materiali e la gestione sostenibile dei consumi. L’azienda utilizza materiali riciclati nei suoi prodotti e offre programmi come Certified ReNewed per telefoni ricondizionati. La tecnologia SmartThings AI Energy Mode ottimizza automaticamente il consumo energetico, riducendo gli sprechi.

Dall’intrattenimento domestico all’ufficio, dalla cucina all’auto, l’Intelligenza Artificiale di Samsung sta rendendo possibile un mondo più sicuro, più connesso e più efficiente. L’azienda sta dimostrando che, se gestita con attenzione e responsabilità, l’IA può davvero essere un alleato prezioso per il progresso e il benessere dell’umanità.