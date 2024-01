Spazio, Putin conferma: cosmonauta bielorussa in orbita a marzo

MeteoWeb

In primavera, una cosmonauta bielorussa sarà lanciata in orbita a bordo di una navicella spaziale russa, insieme a un collega russo e a un’astronauta americana. Questa notizia è stata annunciata oggi dal presidente russo Vladimir Putin durante un vertice con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko a Mosca. Putin ha dichiarato che l’addestramento della cosmonauta bielorussa per un volo verso la Stazione Spaziale Internazionale è attualmente in corso e che la missione è pianificata per la primavera.

Il lancio della capsula, una Soyuz MS-25, è previsto per il mese di marzo. A bordo della ci saranno la cosmonauta bielorussa Marina Vasilevskaya, il collega russo Oleg Novitsky e l’astronauta della NASA Tracy Dyson.

