Starship lancerà la stazione spaziale privata “Starlab”

Il team dietro il progetto della stazione spaziale privata Starlab ha annunciato oggi, mercoledì 31 gennaio, di aver selezionato il gigantesco razzo Starship di SpaceX per far decollare il suo avamposto. “La storia di successo e affidabilità di SpaceX ha portato il nostro team a selezionare Starship per portare in orbita Starlab”, ha dichiarato in una nota Dylan Taylor, Presidente e amministratore delegato di Voyager Space. “SpaceX è il leader ineguagliato per i lanci ad alta cadenza e siamo orgogliosi che Starlab sarà lanciato in orbita in un unico volo da Starship”.

L’annuncio di oggi non ha fornito una data di lancio prevista ma la NASA e gli sviluppatori di Starlab vogliono che la stazione commerciale per quattro persone sia operativa prima del 2030, quando si prevede che la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) cesserà le operazioni (anche se a quanto pare la data di pensionamento non è scolpita nella pietra).

La corsa verso le stazioni spaziali commerciali

In effetti, la NASA incoraggia ormai da diversi anni lo sviluppo di stazioni spaziali private, in modo che i suoi astronauti possano continuare ad avere un posto dove vivere e lavorare nell’orbita terrestre bassa dopo la scomparsa della ISS. Nel dicembre 2021, l’agenzia ha annunciato che avrebbe assegnato un totale di 415 milioni di dollari a tre diverse società – Blue Origin, Nanoracks (che fa parte di Voyager Space) e Northrop Grumman – per aiutare a maturare i loro concetti di stazione spaziale commerciale. La NASA ha anche un accordo separato con la società di Houston Axiom Space, che sta lavorando su un proprio avamposto privato.

Le cose sono un po’ cambiate da allora. Northrop Grumman, ad esempio, ha deciso di interrompere i lavori sulla sua stazione e di unirsi al team Voyager Space, che ha portato a bordo anche il gigante aerospaziale europeo Airbus. Voyager e Airbus hanno formato una joint venture denominata Starlab Space LLC, che costruirà e gestirà la stazione Starlab. Nel frattempo, il team guidato da Blue Origin continua a sviluppare il proprio concetto di avamposto, chiamato Orbital Reef.

Starship

Starship è il sistema di trasporto di nuova generazione di SpaceX, che la società sta sviluppando per aiutare l’umanità a colonizzare la Luna e Marte. Il veicolo è stato lanciato due volte fino ad oggi, con voli di prova nell’aprile 2023 e nel novembre 2023 dal sito Starbase di SpaceX nel sud del Texas. Starship, alto 122 metri, è il razzo più grande e potente mai costruito, in grado di trasportare fino a 150 tonnellate nell’orbita terrestre bassa. Lancerà la stazione Starlab completamente equipaggiata in un solo lancio, come ha fatto notare Dylan Taylor.

“Il team di SpaceX è entusiasta che Starship lanci Starlab per supportare la continua presenza dell’umanità nell’orbita terrestre bassa nel nostro percorso per rendere la vita multiplanetaria“, ha ha affermato nella stessa dichiarazione Tom Ochinero, vicepresidente senior delle attività commerciali di SpaceX.

L’annuncio di oggi non ha fornito dettagli sul sito di lancio per Starlab; Starship potrebbe anche volare dalla Space Coast della Florida quando l’avamposto privato sarà pronto a decollare. Ma Starship potrebbe essere destinato a lanciare Starlab da Starbase.

