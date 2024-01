Starship pronto a tornare in volo, in arrivo il 3° epico lancio del potente razzo SpaceX

MeteoWeb

Potremmo vedere Starship tornare in volo già il mese prossimo. L’enorme razzo riutilizzabile di SpaceX ha effettuato 2 voli di prova nel 2023, il 1° ad aprile e il 2° a novembre, e i rappresentanti dell’azienda ora affermano che la 3ª missione potrebbe avvenire già a febbraio 2024. Durante una teleconferenza coi media per discutere gli aggiornamenti del programma lunare Artemis della NASA, Jessica Jensen, Vice President of Customer Operations and Integration di SpaceX, ha affermato che la società sta già cercando l’approvazione per il 3° volo di Starship. “Dal punto di vista della preparazione dell’hardware, puntiamo a essere pronti a gennaio. Poi, dal punto di vista delle licenze FAA, otterremo una licenza per il volo 3,” ha spiegato Jensen, riferendosi alla Federal Aviation Administration degli Stati Uniti.

Jensen ha aggiunto che SpaceX sta attualmente completando le azioni correttive richieste dopo il 2° test di volo di Starship, ma che la società si aspetta che l’approvazione della FAA per il 3° test arrivi a febbraio.

Il razzo Starship di SpaceX

Il razzo Starship di SpaceX è un veicolo di lancio riutilizzabile super pesante, in fase di sviluppo da parte di SpaceX. Con un’altezza di 122 m e una massa al decollo di 5000 t, è il razzo vettore più alto e potente mai costruito e il primo progettato per essere completamente riutilizzabile.

Starship è composto da 2 parti: un primo stadio booster, chiamato Super Heavy e un secondo stadio con integrata sezione con payload, chiamato Starship. Il Super Heavy è un razzo a propellente liquido alimentato da 33 motori Raptor. Starship è un veicolo spaziale a propellente liquido alimentato da 6 motori Raptor.

Starship è progettato per portare payload di grandi dimensioni in orbita terrestre bassa, in orbita lunare e in orbita marziana. È ancora in fase di sviluppo, ma SpaceX ha già effettuato diversi test di volo. L’azienda di Elon Musk prevede di effettuare ulteriori test quest’anno e di iniziare le operazioni di volo commerciale nel 2025.

Starship rappresenta una nuova era per l’esplorazione spaziale. È il razzo più potente e versatile mai costruito e ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui viaggiamo nello Spazio.