Tanta neve in Trentino oltre i 1.200 metri, vento forte in quota

MeteoWeb

Tanta neve in Trentino oltre i 1.200 metri con forte vento, soprattutto in quota. “L’estesa precipitazione che sta interessando il Trentino, per il momento non ha creato particolari disagi, sta nevicando con intensità debole/moderata mediamente oltre i 1200 metri di quota con forte vento soprattutto in quota,” si legge in una nota dell’Amministrazione provinciale. “Sono in corso le operazioni di pulizia delle strade da parte del Servizio Gestione Strade, coadiuvato in determinate tratte dalle imprese private affidatarie del servizio“.

“Si ricorda che dal 15 novembre è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose. Si raccomanda di moderare la velocità e guidare con particolare attenzione per il fondo stradale sdrucciolevole e per la presenza in carreggiata dei mezzi per lo sgombero neve e per i trattamenti antighiaccio,” sottolinea l’Amministrazione provinciale.

In alta Valsugana e sugli altipiani di Lavorone e Pinè sta nevicando debolmente oltre 1.000 metri. Sono caduti circa 30-40 cm di neve nella zona Passo Vezzena. Nelle valli di Cembra, Fassa e Fiemme sono caduti circa 10-15 cm di neve attorno ai 1.000 metri e 45-70 cm sui passi.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: