Meteo, temperature primaverili oggi sull’Italia: +23°C a Siracusa, +20°C a Roma | DATI

Ancora una giornata di caldo anomalo oggi sull’Italia in questo inizio gennaio dal contesto climatico tipicamente primaverile, con ampie schiarite e temperature di gran lunga superiori rispetto alle medie del periodo. Tra le città più importanti, segnaliamo le seguenti temperature massime di oggi: +23°C a Siracusa, +22°C a Palermo, +21°C a Catania, Pescara, +20°C a Roma, Latina, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Foggia, +19°C a Bologna, Cagliari, Napoli, Benevento, +18°C a Cesena, Forlì, +17°C a Torino, Genova, Firenze, Caserta, Avellino, +16°C a Modena, Reggio Emilia, Pisa, Prato, Asti, La Spezia, +15°C a Milano, Siena, Arezzo.

Insomma, si tratta di dati clamorosi: temperature davvero anomale per questo periodo dell’anno, che dovrebbe essere il più freddo per la nostra Penisola. I +20°C registrati a Roma potrebbero rappresentare un nuovo record mensile per la Capitale.

Da domani, venerdì 5 gennaio, la situazione meteo cambierà grazie all’arrivo del “Ciclone dell’Epifania” che porterà forte maltempo sull’Italia ma le temperature resteranno ancora alte nel corso del weekend. All’inizio della prossima settimana, assisteremo finalmente ad un calo dei valori con il ritorno del freddo.

