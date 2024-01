Tempeste invernali e gelo artico negli USA: almeno 40 morti in una settimana

MeteoWeb

Dal 12 gennaio, almeno 40 persone sono morte in 9 Stati USA a causa di tempeste invernali e di un’inusuale ondata di freddo artico. Da domani, un’ulteriore ondata di freddo estremo e precipitazioni nevose è prevista negli Stati Uniti centrali e orientali, rendendo pericolosi gli spostamenti. I decessi sono stati segnalati in vari Stati, inclusi Arkansas, Illinois, Kansas, Mississippi, New York, Oregon, Pennsylvania, Tennessee e Wisconsin. Il Tennessee ha registrato il maggior numero di vittime, con 14 decessi, seguito da Pennsylvania, dove 5 persone hanno perso la vita quando il loro minivan ha perso il controllo su un’autostrada coperta di neve. Si prevede un’ulteriore nevicata a New York e Washington domani, ma soprattutto le temperature gelide proseguiranno almeno fino a lunedì.