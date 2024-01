Terremoto Giappone: distrutta l’iconica isola di Mitsukejima | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Ampie sezioni della famosa isola panoramica di Mitsukejima, al largo della costa della prefettura di Ishikawa, in Giappone, sono crollate in mare a seguito del violento terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito l’area nelle prime ore di lunedì 1 gennaio. Mitsukejima, conosciuta anche come Gunkanjima (“Isola della corazzata”) per la sua forma, è da tempo rinomata per le sue viste iconiche su mare e montagna. Le riprese video del terremoto mostrano parti dei bordi dell’isola che si sgretolano e sprofondano nel mare durante la violenta scossa.

Le immagini a corredo dell’articolo mostrano enormi pezzi di roccia che si staccano dai lati di Mitsukejima, precipitando nelle acque sottostanti. Anche se il centro dell’isola sembra essere ancora intatto, il sisma ha chiaramente staccato parti della costa. Anche se l’intera Mitsukejima non è stata inghiottita dal mare, gli estesi danni ai bordi dell’isola hanno alterato drasticamente le sue iconiche viste panoramiche. La costa sgretolata è scomparsa sott’acqua, modificando il profilo dell’isola.

L'isola di Mitsukejima prima e dopo il terremoto in Giappone

Il crollo parziale di Mitsukejima fa da duro promemoria del potenziale di distruzione della natura, anche in luoghi di profonda bellezza paesaggistica.

Il potente terremoto di magnitudo 7.5 si è verificato intorno alle 3:12 (ora locale) del mattino, con epicentro appena al largo della costa di Ishikawa. Si registrano danni estesi e almeno 73 vittime.

Foto

/