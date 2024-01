Terremoto Giappone: lievi danni nella centrale nucleare di Shika

MeteoWeb

La centrale nucleare di Shika, nel Giappone centrale, ha riscontrato un aumento del livello del mare di 3 metri poco dopo il forte terremoto che ha colpito la regione lunedì. L’emittente Nhk ha riportato oggi che sono stati rilevati lievi danni a una delle pareti di protezione di uno dei reattori, progettati per resistere agli impatti dei tsunami. Ieri mattina, la società operativa Hokuriku Electric Power ha annunciato di non avere osservato fluttuazioni significative nel livello dell’acqua. Tuttavia, un’analisi ha in seguito rivelato che un contatore vicino alla presa d’acqua di mare utilizzata per il raffreddamento dell’impianto ha registrato un aumento del livello del mare di 3 metri tra le 17:45 e le 18 di lunedì. Questi dati si sono verificati circa un’ora e mezza dopo il terremoto magnitudo 7.6, con epicentro nella penisola di Noto, situata a circa 80 km a Nord/Est della centrale nucleare, portando all’attivazione di un’allerta tsunami che è rimasta in vigore per 18 ore.

Durante l’ispezione successiva, è emerso che un muro alto circa 4 metri, installato nel 2011 per proteggere il reattore 1 (uno dei due presenti nella centrale, inattivo da quasi 13 anni), si stava inclinando di diversi centimetri. Il terremoto ha inoltre danneggiato le linee di 2 trasformatori utilizzati per alimentare i sistemi di raffreddamento dei 2 reattori. Tuttavia, la società afferma che entrambe le unità stanno ricevendo energia da generatori diesel con riserva di carburante sufficiente per operare per altri 5 giorni.

Nel 2011 un terremoto magnitudo 9.1 al largo della costa orientale del Giappone ha generato uno tsunami, causando oltre 20mila morti e la fusione parziale di 3 reattori della centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Questo evento è stato il più grave incidente nucleare dal 1986, anno del disastro di Chernobyl. A seguito di tale catastrofe, solo una dozzina dei 30 reattori nucleari del Giappone sono stati riattivati.