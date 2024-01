Terremoto in Giappone: la linea di costa si è spostata di 250 metri

La linea di costa nella prefettura di Ishikawa si è spostata di circa 250 metri a seguito del potente terremoto che ha colpito la prefettura del Giappone centrale il primo dell’anno: è quanto ha rivelato un’indagine dell’Istituto di Ricerca sui Terremoti dell’Università di Tokyo.

La costa si è spostata verso il mare a seguito di un innalzamento del terreno in una spiaggia vicino al porto di Kaiso, nella città di Wajima. Si è scoperto che il terreno si è elevato di oltre 3 metri nella zona costiera di 4 km che si estende a Sud dal porto, dove è stato osservato un innalzamento di circa 3,9 metri.

L’indagine è stata condotta dal prof. Tatsuya Ishiyama e altri colleghi dell’istituto a partire da martedì, coprendo il lato nordoccidentale della penisola di Noto. È stato anche rilevato che il porto di Akasaki, nella città di Shika, è stato colpito da uno tsunami stimato di 4,2 metri a seguito del terremoto.

The earthquake that struck Japan’s Noto peninsula on Monday was so strong that the coastline has moved up to 250 meters offshore due to significant land uplift. pic.twitter.com/XpxBMLRTUU

