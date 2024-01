Tra le ombre della storia militare: Batman, da scudiero a supereroe

MeteoWeb

Nel vasto panorama della storia militare, molto prima che il supereroe di Gotham prendesse il volo, esisteva un ruolo che andava ben oltre la dimensione delle pagine dei fumetti. Questo ruolo, noto come “batman“, non era altro che un soldato o un aviere assegnato a un ufficiale commissionato, fungendo da assistente personale in un’epoca in cui i gadget tecnologici erano solo frutto della fantasia.

L’origine di Batman

L’origine del termine “Batman” risale all’era in cui i trasporti motorizzati erano ancora un sogno lontano, e l’attenzione si concentrava su cavalli e selle. Il “Batman” era responsabile non solo di assistere l’ufficiale nelle sue mansioni quotidiane, ma anche del “Bat-horse“, l’equino che trasportava l’equipaggiamento durante le campagne militari, ancor prima dell’invenzione delle automobili. Questo termine affonda le radici nella lingua britannica, derivando dall’obsoleto “bat“, che significa “sella da soma” (dall’antico francese “bât”, dal latino tardo “bastum”).

Le responsabilità di un Batman erano estremamente variegate e richiedevano un impegno eccezionale. Oltre a fungere da “corriere” per trasmettere ordini agli altri membri dell’unità, il Batman si occupava della cura dell’uniforme e dell’equipaggiamento dell’ufficiale, svolgendo il ruolo di valletto in mezzo alle battaglie. Spesso guidava il veicolo dell’ufficiale, persino in condizioni di combattimento, e agiva come guardia del corpo durante gli scontri. Il Batman scavava trincee per fornire all’ufficiale la tranquillità necessaria per dirigere la sua unità, eseguendo compiti che l’ufficiale non poteva svolgere per mancanza di tempo o inclinazione.

Da scudiero a supereroe

L’azione di servire come “scudiero” in questo contesto veniva comunemente chiamata “batting“. In epoche in cui gli ufficiali provenivano spesso dalla classe alta, non sorprendeva che molti ex batman continuassero a seguire l’ufficiale nella vita civile, svolgendo il ruolo di domestici.

Il termine “batman” è stato adottato in vari paesi con differenti denominazioni. In Francia, veniva chiamato “ordonnance“, in Germania “Ordonnanz” o “Putzer“, in India “sahayak“, mentre in Italia assumeva la forma di “attendente“. In alcuni paesi, come il Pakistan, il termine “batman” è sopravvissuto fino ai giorni nostri, sebbene il ruolo abbia subito modifiche nel corso del tempo.

Il ruolo del Batman, pur scomparendo gradualmente con l’evoluzione delle forze armate e della società, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia militare. Questi “scudieri” silenziosi hanno svolto compiti vitali nell’ombra, contribuendo in modo significativo al funzionamento delle unità militari di tutto il mondo.