Maltempo, troppo vento: interrotta una tratta della Circumvesuviana

Stop alla circolazione dei treni lungo una tratta della Circumvesuviana a causa del maltempo. Il troppo vento, infatti, impone verifiche alla linea aerea, annuncia l’Ente Autonomo Volturno. In una nota, si rende noto che, “causa condizioni meteo avverse (forte vento), la tratta Nola-Scisciano è momentaneamente interrotta in attesa di verifica sulla linea aerea”.

