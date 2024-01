Si stacca parte della fusoliera: gli USA fermano i Boeing 737 Max 9 e ordinano ispezioni

MeteoWeb

La Federal Aviation Administration (FAA), l’ente americano preposto alla sicurezza aerea, ha annunciato di aver ordinato la messa a terra temporanea di alcuni aerei Boeing 737 Max 9 dopo l’incidente su un volo dell’Alaska Airlines, in cui un finestrino e parte dalla fusoliera sono esplosi pochi minuti dopo il decollo. L’ordine riguarda 171 velivoli in tutto il mondo. L’amministratore della FAA Mike Whitaker ha spiegato che l’agenzia richiederà ispezioni immediate di alcuni aerei prima che possano tornare in volo.

A breve sarà emessa al riguardo una direttiva di emergenza (EAD, Emergency Airworthiness Directive). L’ispezione richiederà dalle quattro alle otto ore per ogni aereo.

La compagnia ha già messo a terra la sua intera flotta di Boeing 737-9, comprendente 65 aerei. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta dal Consiglio nazionale per la sicurezza dei trasporti (NTSB).