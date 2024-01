USA nella morsa del maltempo, inondazioni al Nord-Est: blackout per centinaia di migliaia di persone | FOTO

MeteoWeb

Forte maltempo negli USA, con tanta neve ad Ovest e inondazioni ad Est. Una forte tempesta ha inondato il Nord-Est degli USA, sferzandolo con venti violenti e causando blackout a centinaia di migliaia di persone. La tempesta, iniziata la notte scorsa, ha abbattuto alberi e linee elettriche. Le raffiche di vento sono state comprese tra 70 a 90km/h. Il tutto mentre è stata una giornata di tornado e incidenti mortali nel Sud del Paese e di bufere di neve nel Midwest e nel Nord-Ovest.

Nel New Jersey, dove era stato dichiarato lo stato di emergenza prima della tempesta, molte strade sono state allagate e i fiumi si sono ingrossati dopo che in alcune aree sono caduti fino a 75mm di pioggia. Per esempio, stanno aumentano i livelli del fiume Millstone, esondato disastrosamente nel 2021 dopo che i resti dell’uragano Ida hanno raggiunto lo stato e hanno deviato gli argini del fiume. La pioggia è caduta su un terreno reso saturo da un’altra tempesta di qualche settimana fa, provocando inondazioni (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Il Governatore Phil Murphy ha detto che 56.000 case sono rimaste senza elettricità e sono state segnalate diverse centinaia di incidenti e interventi autostradali, ma nessuna vittima. Murphy ha detto che le persone spesso ignorano gli avvisi di inondazioni, a loro rischio e pericolo.

Un paio di comunità della Pennsylvania hanno ricevuto più di 100mm di pioggia e molte altre località ci sono andate vicino. I soccorritori hanno salvato alcune persone da veicoli rimasti bloccati nelle strade allagate, mentre alberi e cavi abbattuti hanno interrotto l’elettricità a migliaia di clienti. Una rottura nella diga a Bozrah, nel Connecticut, ha richiesto ordini di evacuazione obbligatori per diverse aree lungo il fiume Yantic, hanno riferito le autorità di Norwich. I meteorologi hanno affermato che diversi fiumi nella Pennsylvania orientale hanno subito inondazioni almeno moderate.

Nello stato di New York, il National Weather Service (NWS) ha segnalato gravi inondazioni nella Baia di Shinnecock. Diverse scuole in tutta Long Island hanno cancellato o ritardato le lezioni a causa della tempesta. Le autorità di New York City hanno evacuato quasi 2.000 migranti ospitati in un vasto complesso di tende prima che la tempesta colpisse nel timore che la struttura potesse crollare a causa dei forti venti. Le famiglie migranti sono state accolte in una scuola di Brooklyn. I migranti sono poi tornati alla tendopoli, una volta che i venti si sono calmati.

La tempesta ha cancellato eventi e funzioni governative nel Maine, dove alcune aree si stanno ancora riprendendo dalla tempesta di neve del weekend e dalle inondazioni del mese scorso. I venti hanno soffiato fino a 153km/h sull’Isle au Haut, nel Maine, un’isola nella baia di Penobscot, ha riferito Jon Palmer del National Weather Service di Gray. Nel più grande aeroporto dello stato, forti venti hanno spinto un aereo passeggeri vuoto contro un ponte, hanno riferito i funzionari del Portland Jetport. Nessuno è rimasto ferito. Il Governatore del Maine Janet Mills ha incoraggiato i residenti a rimanere lontani dalle strade durante le allerte per alluvioni lampo.

Nel Vermont, la tempesta ha portato raffiche di vento fino a 110km/h e neve bagnata, seguita da pioggia, lasciando quasi 30.000 case senza elettricità fino a questa mattina. Molte scuole sono state chiuse o hanno ritardato l’apertura.

Tempeste di neve al Nord-Ovest

Le tempeste nel Pacifico nordoccidentale e nelle Montagne Rocciose hanno scaricato tanta neve, inclusi 74cm allo Stevens Pass nello stato di Washington e 76cm fuori Santa Fe, nel New Mexico, secondo l’NWS. Le autorità hanno emesso avvisi per condizioni di valanghe molto pericolose nelle aree montuose di Idaho, Montana, Wyoming, Utah, Washington e Oregon. Nelle zone del Montana settentrionale, le temperature potrebbero scendere sotto i -34°C entro la mattina di sabato 13 gennaio. Si prevede che le temperature massime rimangano sotto lo zero fino all’Oklahoma meridionale.