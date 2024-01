Valanga al Passo Coe, al confine Trentino-Veneto

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, domenica 14 gennaio, si è staccata una valanga tra Trentino e Veneto. In particolare, la valanga si è verificata intorno alle 15 sulla strada che collega Passo Coe e la frazione di Fiorentini. Si sarebbe staccata poche decine di metri a valle del rifugio Rumor, subito dopo il valico Valbona. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine che hanno chiuso la viabilità per permettere ai tecnici di ripristinare la circolazione e mettere in sicurezza l’asse viario. In quota, sono invece saliti gli uomini del Soccorso Alpino per verificare che nessun escursionista fosse stato travolto dalla valanga.