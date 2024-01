Il Veneto nella morsa del freddo, temperatura record al Passo Cimabanche | DATI

MeteoWeb

Località montane del Veneto nella morsa di temperature gelide. In riferimento ai valori minimi della notte il record spetta al Passo Cimabanche, nel Bellunese, con -21,4°C e alla Piana di Marcesina (Vicenza) dove si sono toccati i -18,9°C. Freddo intenso anche a Santo Stefano di Cadore con -14,3°C, a Pescul -12,8°C e a Boscoverde (Rocca Pietore) -12,4°C. A Cortina d’Ampezzo la colonnina di mercurio ha toccato -8,5°C. Valori gelidi anche in pianura: a Rovigo la minima è stata di -4,8°C, a Verona -4,5°C, a Padova -4,2°C, a Vicenza -6,1°C, a Venezia -2,8°C e a Treviso di -5,1°C.

