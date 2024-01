Venezia, mancano le paratoie: l’acqua alta arriva nella Basilica di San Marco

MeteoWeb

Da tempo al sicuro contro l’acqua alta, grazie al Mose, ma anche al sistema di pannelli in vetro lungo il suo perimetro, la Basilica di San Marco ha dovuto invece fare i conti nuovamente con l’alta marea questa mattina, che ha raggiunto il nartece. Questo a causa del mancato posizionamento delle 6 paratoie in vetro, nei varchi semovibili della ‘cintura’ protettiva posizionata un anno fa attorno alla Basilica. Una svista nella gestione del sistema, che ora dovrà essere chiarita.

Fortunatamente non si è trattato di un’acqua alta eccezionale: la punta massima è stata di 97cm sopra il medio mare, sufficiente dunque solo per allagare le zone più basse della città, come San Marco, posta a 85cm sullo zero mareografico. Con le previsioni sotto il metro, o di poco superiori, il Mose non viene attivato (si alza con previsioni che oscillano sul 1,15-1,20 metri) e questo lascia esposta Venezia a modesti allagamenti nelle aree più basse del centro storico.