Forte vento e mare mosso: imbarcazione incagliata in Liguria, occupante salvato in elicottero

Il forte vento che sta soffiando nel Mar Ligure ha creato grossi problemi ad un’imbarcazione, che si è incagliata in località grotta di Santa Caterina a poche ore dall’inizio dell’allerta meteo gialla diramata da Arpal sul Levante Ligure. In soccorso dell’occupante dell’imbarcazione è intervenuta la Guardia Costiera di Sarzana (La Spezia), che lo ha tratto in salvo in elicottero. A causa del moto ondoso e del forte vento, l’imbarcazione di cui la stessa persona era al comando è finita contro la scogliera.

Le operazioni di soccorso del 50enne, impossibili da compiere da mare o da terra a causa delle condizioni meteomarine, hanno reso indispensabile l’intervento dell’elicottero. Il recupero vicino a un costone di roccia è stato reso particolarmente difficile dalle raffiche di vento che interessavano la zona, e dal forte moto ondoso, ma la squadra della Guardia Costiera è riuscita a salvare il malcapitato. L’uomo è stato poi trasferito presso la piazzola dell’ospedale di Grosseto, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario.