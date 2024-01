Eruzione in Islanda, allarme a Grindavík: la città potrebbe collassare

MeteoWeb

Il terreno sotto Grindavík, una piccola città di pescatori nella penisola di Reykjanes in Islanda, è caratterizzato da così tante fessure, a seguito dell’eruzione del vulcano del 14 gennaio, che potrebbe collassare: è l’allarme lanciato dall’Icelandic Meteorological Office (IMO). Questa “fessura di collasso” potrebbe verificarsi in luoghi dove il terreno è già instabile, secondo una dichiarazione dell’IMO.

L’eruzione in Islanda e le fessure a Grindavík

Le fessure che si sono aperte in Islanda, a Nord di Grindavík, hanno fatto scorrere flussi di lava attraverso la città durante l’eruzione del vulcano, che è poi terminata. La valutazione complessiva del rischio per Grindavík è stata successivamente abbassata da elevato (rosso) a considerevole (arancione) su una mappa di pericolo, ma nuovi rischi ora si profilano sopra – o in questo caso sotto – la città. “Va notato che, sebbene la valutazione complessiva del rischio per Grindavík sia stata ridotta di un punto, il rischio associato alle fessure è ancora valutato come molto alto“, hanno evidenziato i rappresentanti dell’IMO. “I movimenti delle fessure” sono meno probabili ora che l’eruzione è diminuita, hanno aggiunto gli esperti, che ora stanno valutando il rischio di nuove fessure o già formate che diventano più grandi.

“I dati GPS mostrano che negli ultimi giorni è stato rilevato molto poco movimento all’interno di Grindavík, e quindi il rischio è stimato essere inferiore rispetto a prima“, ha spiegato l’IMO.

Probabile nuova eruzione

“L’area è stata riattivata“, aveva spiegato in precedenza a Live Science Carmen Solana, professore associato in vulcanologia e comunicazione del rischio presso l’Università di Portsmouth nel Regno Unito. Mentre gli esperti non possono essere certi che si verificherà un’altra eruzione, Solana ha detto che gli attuali segni suggeriscono che è probabile: “Il fatto che il terreno non si sia sgonfiato come dovrebbe, dati i volumi di magma che sono emersi in superficie, rende, più probabile che non, che altro magma salirà in superficie“.

